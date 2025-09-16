Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad brilla en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de apostadores confían en su suerte con apuestas que van desde $500 hasta $25.000.

Resultado oficial del último sorteo

En la noche del lunes, 16 de septiembre de 2025, el sorteo entregó los siguientes números ganadores:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Esta quinta balota, implementada en 2025, ha añadido un toque extra de emoción, ya que amplía las combinaciones y multiplica las oportunidades de ganar.

Hora y canales oficiales

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p.m. Los resultados se pueden consultar en tiempo real a través de los canales autorizados, garantizando transparencia y la posibilidad de confirmar al instante si la fortuna sonrió al apostador.

Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos de este chance es la variedad de formas para apostar, que se ajustan a diferentes estilos y presupuestos:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.

coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: l as dos últimas cifras en el orden exacto.

as dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: premio por la última cifra.

Cada modalidad tiene premios distintos según el número y el orden de las cifras acertadas.

Cobro de premios

Reclamar un premio es un proceso sencillo, siempre que se cumpla con los documentos exigidos:

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y su fotocopia.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT):Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.



Entre 48 y 181 UVT: completar el Formato SIPLAFT en los puntos autorizados.

completar el Formato SIPLAFT en los puntos autorizados. Más de 182 UVT: presentar los documentos anteriores y una certificación bancaria vigente (máx. 30 días).

El pago se realiza por transferencia en un plazo de hasta ocho días hábiles. Con su amplia cobertura en la región Caribe y la posibilidad de participar con montos accesibles, el Sinuano Noche sigue siendo una cita imperdible para quienes buscan tentar a la suerte cada noche.