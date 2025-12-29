Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano. Con una trayectoria sólida y una mecánica reconocida por el público, este sorteo nocturno se ha convertido en una cita diaria para miles de personas que revisan los resultados con la ilusión de que la suerte los acompañe.

La regularidad de sus sorteos y la publicación oportuna de los números ganadores han sido claves para que el Sinuano Noche conserve una alta recordación y participación en distintas regiones del país, consolidándose como una opción confiable dentro del panorama de juegos de azar en Colombia.



Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, 29 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al lunes, 29 de diciembre de 2025, una jornada seguida con atención por los apostadores habituales. El resultado oficial fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de jugadores con diferentes presupuestos, manteniendo su carácter popular y cercano.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante: la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Este ajuste se integró sin modificar la mecánica tradicional, facilitando la adaptación tanto de apostadores frecuentes como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita la planificación de las apuestas y la consulta inmediata de los resultados.

La transparencia del proceso y la divulgación constante de los números ganadores refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno de amplia trayectoria.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para atender a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles para jugadores ocasionales y apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de reclamación de premios del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

documentos básicos y formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos pasos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.