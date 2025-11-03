Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en un símbolo de identidad y arraigo cultural para los habitantes de la Costa Caribe, quienes encuentran en cada sorteo una mezcla de emoción, esperanza y tradición. Más que un simple juego de azar, representa un punto de encuentro entre familias y amigos que comparten la ilusión de acertar el número ganador, fortaleciendo los lazos comunitarios y el espíritu alegre característico de la región.

Gracias a su trayectoria y credibilidad, este sorteo ha logrado posicionarse como uno de los más confiables y seguidos del país. Con transmisiones diarias y una amplia presencia en medios locales, el Sinuano Noche continúa expandiendo su popularidad, reafirmando su papel como parte esencial del patrimonio cultural y social del Caribe colombiano.



Número ganador de Sinuano Noche – lunes festivo 3 de noviembre de 2025

En el sorteo realizado el lunes, 3 de noviembre de 2025, el número ganador fue: (en minutos)



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado fue anunciado en la transmisión oficial de la noche, como parte del sorteo que se realiza diariamente a la misma hora.

Un juego tradicional y accesible

Una de las claves del éxito del Sinuano Noche es su facilidad para participar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede unirse al juego sin necesidad de grandes inversiones.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y añadió un toque adicional de emoción, reforzando el entusiasmo de sus seguidores habituales.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 de la noche, con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto garantiza que los jugadores puedan conocer los resultados en tiempo real, con total transparencia y confianza.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este juego ofrece diversas modalidades para adaptarse a las estrategias y preferencias de cada participante:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado : acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: c oincidencia exacta de las tres últimas cifras.

oincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata ): acierto de las dos últimas cifras.

): acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores pueden acercarse a los puntos autorizados para reclamar su premio, presentando:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se requerirá documentación adicional:

