Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 8 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa destacándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno no es solo una apuesta: es una tradición que reúne a familias y amigos cada noche alrededor de la expectativa por conocer el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 8 de diciembre de 2025

Durante la noche del lunes, 8 de diciembre de 2025, el Sinuano Noche reveló su resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este número definió la suerte de quienes siguieron la transmisión en vivo y mantiene viva la emoción que caracteriza a este reconocido sorteo nocturno.



Un juego tradicional, accesible y con novedades

Uno de los motivos por los que el Sinuano Noche se mantiene entre los favoritos es su accesibilidad. Las apuestas, que van desde $500 hasta $25.000, permiten que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin dificultad.

En 2025, este sorteo implementó una innovación clave: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las posibilidades de ganar y agregó un nuevo nivel de suspenso. Esta incorporación reforzó su vínculo con el público habitual al combinar la esencia clásica del chance con dinámicas modernas que enriquecen la experiencia de los jugadores.

Horario y transmisión del Sinuano Noche

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita el seguimiento constante y garantiza transparencia en cada sorteo.

La claridad en la presentación de los resultados y la rigurosidad en el procedimiento han fortalecido su credibilidad, convirtiéndolo en un referente nocturno para quienes siguen los resultados del chance en Colombia.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece diversas modalidades que se ajustan a las preferencias y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combina do: las tres últimas cifras en cualquier orden.

do: las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales según el tipo de jugada y el monto apostado, permitiendo estructuras flexibles para jugadores con diferentes estilos y niveles de experiencia.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Reclamar un premio es un proceso sencillo, siempre que se presenten los documentos necesarios según el monto ganado. La organización mantiene un sistema seguro y transparente para garantizar el pago adecuado.

Documentos requeridos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

