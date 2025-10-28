En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy martes 28 de octubre de 2025.

Sinuano Noche.jpg
Sinuano Noche //
Foto: Sinuano Noche y Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Caribe colombiano, reuniendo cada noche a miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Más que un simple sorteo, se ha convertido en una tradición que une generaciones, manteniendo viva la ilusión de ganar y celebrar la suerte grande.

Resultado del Sinuano Noche

En el sorteo realizado el martes, 28 de octubre de 2025, el resultado fue el siguiente: (en minutos)

  • Número ganador:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Cada noche, los jugadores siguen con emoción la transmisión oficial, esperando ver su número entre los afortunados ganadores.

Un juego tradicional y accesible

Una de las razones del éxito del Sinuano Noche es su fácil acceso. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite a personas con distintos presupuestos participar sin necesidad de grandes inversiones.

Además, en 2025 el sorteo incorporó una importante innovación: la quinta balota, una mejora que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción en cada jugada. Esta novedad fue recibida con entusiasmo por la comunidad de apostadores, reforzando la conexión del público con este clásico del chance caribeño.

Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., un horario que se ha convertido en una cita fija para miles de jugadores. Su transmisión en vivo a través de los canales oficiales garantiza transparencia y confianza, permitiendo conocer los resultados en tiempo real.

Cada emisión genera expectativa y emoción, cerrando el día con la esperanza de acertar el número ganador.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece varias formas de jugar, adaptadas a diferentes estrategias y niveles de riesgo. Cada modalidad brinda oportunidades distintas de ganar, según el número de cifras acertadas y su orden:

Publicidad

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones hacen del Sinuano Noche un juego versátil y emocionante, ideal tanto para quienes buscan pequeños premios como para quienes aspiran a grandes ganancias.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Reclamar un premio del Sinuano Noche es un proceso seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a los puntos autorizados con los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir requisitos adicionales:

  • Menos de 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano noche

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad