Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 30 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Gracias a su trayectoria, una mecánica clara y una conexión constante con el público, este sorteo nocturno se ha convertido en una cita diaria para miles de personas que consultan los resultados con la expectativa de que la suerte esté de su lado.

La constancia en sus sorteos y la divulgación oportuna de los números ganadores han sido factores determinantes para que el Sinuano Noche mantenga una alta recordación y participación en diferentes regiones del país, posicionándose como una alternativa confiable dentro del panorama de juegos de azar en Colombia.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, 30 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al martes, 30 de diciembre de 2025, una jornada seguida con atención por los apostadores habituales. El resultado oficial fue 5691 – 2.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de jugadores con distintos presupuestos, manteniendo su carácter popular y cercano.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Este cambio se integró sin alterar la mecánica tradicional, facilitando la adaptación tanto de apostadores frecuentes como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados de manera inmediata.



La transparencia del proceso y la publicación constante de los números ganadores refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno de amplia trayectoria.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para atender a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de reclamación de premios del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

documentos básicos y formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos pasos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.