Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno va más allá de una simple apuesta: se ha convertido en un ritual cotidiano que reúne a familias y amigos alrededor de la expectativa por conocer el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 19 de noviembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 19 de noviembre de 2025, el sorteo del Sinuano Noche reveló el siguiente resultado oficial:

Desglose del resultado:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado definió la suerte de quienes siguieron la transmisión en vivo, manteniendo la emoción que caracteriza a este tradicional sorteo nocturno.



Un juego tradicional con accesibilidad y novedades

El Sinuano Noche se mantiene entre los favoritos del país gracias a su facilidad de participación. Con apuestas desde $500 hasta $25.000, cualquier persona puede jugar sin complicaciones.

En 2025, el sorteo incorporó una novedad clave: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las oportunidades de ganar e introdujo un elemento extra de suspenso. Esta innovación fortaleció su vínculo con los jugadores al combinar tradición y modernidad.



Horario y transmisión del Sinuano Noche

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m., y su transmisión oficial en vivo permite que los jugadores sigan cada detalle con transparencia.



La precisión en el procedimiento y la claridad en la publicación de los resultados han consolidado al Sinuano Noche como un referente confiable entre los sorteos nocturnos del país.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece varias modalidades que permiten ajustar la estrategia de juego a las preferencias de cada apostador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro dígitos.

acierto exacto del número de cuatro dígitos. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

coincidencia exacta de las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: las últimas tres cifras en cualquier orden.

las últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado, brindando flexibilidad tanto a jugadores nuevos como a quienes buscan estrategias más avanzadas.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es ágil y seguro, siempre que el ganador presente los documentos requeridos según el monto obtenido. El operador del sorteo garantiza un sistema confiable y completamente verificado.



Documentos necesarios

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT)