Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 7 de enero de 2026

El Sinuano Noche se consolida día a día como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una verdadera tradición para miles de personas que, cada noche, consultan los resultados con la expectativa de que la suerte esté de su lado y su número resulte ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, miércoles 7 de enero de 2026

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente al miércoles 7 de enero de 2026, una jornada seguida con especial atención por los jugadores habituales del chance.

Resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos números son los únicos válidos para la verificación de premios y deben compararse directamente con los tiquetes de apuesta.



Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de personas con diferentes presupuestos, manteniendo su carácter popular dentro del panorama del chance en Colombia.

Durante 2025, el sorteo incorporó una actualización clave con la inclusión de la quinta balota, una novedad que amplió las combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio, sin alterar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocían. Esta evolución facilitó la adaptación tanto de apostadores frecuentes como de nuevos participantes, reforzando la vigencia y el atractivo del juego.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y oportuna.



La transparencia del proceso, sumada a la publicación constante de los resultados en los canales oficiales, fortalece la confianza del público y consolida al sorteo como una referencia diaria entre los juegos de chance del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Con el objetivo de adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superple no): acierto exacto del número de cuatro cifras.

no): acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acie rto de las cuatro cifras en cualquier orden.

rto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: d ocumentos básicos.

ocumentos básicos. Entre 48 y 181 UV T: documentos básicos y formato SIPLAFT.

T: documentos básicos y formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.