Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en la Costa Caribe de Colombia. Este juego goza de gran popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, gracias a la posibilidad de apostar desde tan solo $500 hasta $25.000, con premios que varían de acuerdo con la modalidad elegida.

Número ganador hoy, sábado 13 de septiembre

El más reciente sorteo entregó los siguientes resultados oficiales: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o número extra, lo que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de ganar para los apostadores.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados oficiales pueden consultarse en tiempo real a través de los canales autorizados del juego.



Modalidades de juego del Chance

El atractivo del Sinuano Noche está en la variedad de formas de apostar. Cada modalidad otorga premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: premio por acertar la última cifra.

¿Cómo cobrar un premio del Sinuano Noche?

Quienes resulten ganadores deben presentar documentos básicos y, dependiendo del monto, cumplir con requisitos adicionales.

Documentos fundamentales



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT)

