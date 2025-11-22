Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y queridos en la región Caribe. Para miles de apostadores, este sorteo nocturno va más allá de una simple jugada: se ha convertido en un ritual familiar que cada noche genera expectativa, emoción y la ilusión de acertar el número ganador.

Durante la noche del sábado, 22 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche publicó su resultado oficial: (en minutos)

Desglose completo del resultado

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:



Parte del encanto del Sinuano Noche es su accesibilidad. Los jugadores pueden participar con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas de todos los perfiles se sumen sin complicaciones.

En 2025, el sorteo sorprendió con una innovación que rápidamente ganó popularidad: la quinta balota. Esta modalidad adicional amplió las oportunidades de ganar y aportó un nuevo nivel de suspenso, reforzando la mezcla entre tradición y modernidad que caracteriza al Sinuano Noche.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este formato no solo garantiza la transparencia del proceso, sino que permite a los jugadores seguir el sorteo paso a paso, fortaleciendo la confianza que históricamente ha acompañado a este juego.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece varias opciones diseñadas para adaptarse tanto a jugadores principiantes como experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): coincide el número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto del número en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al nivel de dificultad.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, rápido y completamente verificado. Para reclamar, el ganador debe presentar los documentos exigidos según el monto obtenido.



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado

Documento de identidad original y copia

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT)