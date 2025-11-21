Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa reafirmándose como uno de los chances más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno no solo es una apuesta: es un ritual cotidiano que reúne a familias y amigos alrededor de la emoción por conocer el número afortunado.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 21 de noviembre de 2025

Durante la noche del viernes, 21 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche publicó su resultado oficial:



Desglose completo del resultado

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este número definió la suerte de quienes siguieron la transmisión en vivo, manteniendo la expectativa y la emoción que caracterizan a este popular sorteo.



Un juego tradicional con novedades

El Sinuano Noche se mantiene entre los favoritos por su accesibilidad, con apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que permite a cualquier jugador participar sin complicaciones.

En 2025, el sorteo incorporó una novedad destacada: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las posibilidades de ganar y añadió un toque extra de suspenso. Esta innovación fortaleció su conexión con los apostadores al combinar tradición con modernidad.



Horario y transmisión

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Esta práctica garantiza transparencia y permite que los jugadores sigan el sorteo paso a paso.

La claridad en la difusión de resultados y la rigurosidad del procedimiento han consolidado a este juego como un referente confiable entre los sorteos nocturnos del país.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece varias formas de participación, ideales tanto para jugadores nuevos como experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): coincidencia exacta del número de cuatro dígitos.

coincidencia exacta del número de cuatro dígitos. Cuatro cifras combinado: aci erto del número en cualquier orden.

erto del número en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

coincidencia exacta de las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : coincidencia de las dos últimas cifras.

: coincidencia de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es ágil y seguro, siempre que el ganador presente los documentos requeridos según el monto reclamado. El operador garantiza un sistema plenamente verificado.



Documentos necesarios

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y copia

Requisitos adicionales según el monto (en UVT)