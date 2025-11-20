Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno sigue siendo un ritual cotidiano que reúne a familias y amigos alrededor de la expectativa por conocer el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 20 de noviembre de 2025

Durante la noche del jueves, 20 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche reveló su resultado oficial:



Desglose completo del resultado

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado marcó la suerte de quienes siguieron la transmisión en vivo, manteniendo la emoción característica de este tradicional sorteo nocturno.



Un juego tradicional con accesibilidad y novedades

El Sinuano Noche se mantiene entre los favoritos gracias a su facilidad de participación. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, permite que cualquier persona pueda jugar sin complicaciones.

En 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las posibilidades de ganar y añadió un componente extra de suspenso. Esta innovación reforzó su conexión con los jugadores al combinar tradición y modernidad.



Horario y transmisión del Sinuano Noche

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m., y su transmisión oficial en vivo asegura que los jugadores puedan seguir cada momento con transparencia.

La precisión del procedimiento y la claridad en la publicación de los resultados han convertido al Sinuano Noche en un referente confiable entre los sorteos nocturnos del país.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece múltiples opciones de juego que se adaptan a distintos tipos de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): coincidencia exacta del número de cuatro dígitos.

coincidencia exacta del número de cuatro dígitos. Cuatro cifras combinado : acierto del número en cualquier orden.

: acierto del número en cualquier orden. Tres cifras directo : coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

: coincidencia exacta de las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al tipo de jugada y al valor de la apuesta, permitiendo tanto a jugadores principiantes como experimentados definir su estrategia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es rápido y seguro, siempre que el ganador presente los documentos exigidos según el valor obtenido. El operador del sorteo garantiza un sistema confiable y verificado.



Documentos requeridos

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el monto del premio (en UVT)