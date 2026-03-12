En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Niegan recusación que pretendía apartar a jueza de caso por presunta corrupción en Metroparques

Niegan recusación que pretendía apartar a jueza de caso por presunta corrupción en Metroparques

Según el fallo, si bien ese juzgado avaló el principio de oportunidad de una testigo, eso no lo inhabilita para avanzar en el proceso que investiga hechos ocurridos en la administración de Daniel Quintero.

