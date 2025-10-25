Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Caribe colombiano. Cada noche, miles de jugadores en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen atentos el sorteo con la esperanza de acertar el número ganador. Más que un simple juego, se ha convertido en una tradición regional que ha pasado de generación en generación, conservando el entusiasmo y la ilusión en cada hogar.

Resultado del Sinuano Noche - 25 de octubre

Número ganador: 1552

Tres últimas cifras: 552

Dos últimas cifras: 52

Quinta balota: 6

Un juego tradicional y accesible

El éxito del Sinuano Noche radica en su sencillez, accesibilidad y espíritu popular. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.

En 2025, el sorteo presentó una gran novedad: la incorporación de la quinta balota, un cambio que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nuevo nivel de emoción. Esta innovación fue recibida con entusiasmo por los jugadores, consolidando aún más el cariño y la confianza hacia uno de los sorteos más emblemáticos del chance colombiano.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita infaltable para los amantes del azar. Su transmisión en vivo a través de los canales oficiales garantiza transparencia y credibilidad, permitiendo conocer los resultados en tiempo real.



Cada jornada se vive con expectativa y entusiasmo, convirtiéndose en el cierre perfecto del día para miles de personas que esperan ver sus números reflejados en el sorteo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este sorteo ofrece diversas formas de participación, pensadas para adaptarse a las estrategias y preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades hacen del Sinuano Noche un juego versátil, dinámico y lleno de oportunidades, ideal tanto para quienes buscan premios pequeños y constantes como para quienes aspiran a grandes recompensas.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Reclamar un premio del Sinuano Noche es un proceso ágil, seguro y completamente regulado. Los ganadores deben acercarse a los puntos de pago autorizados con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio —expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario)—, se pueden requerir requisitos adicionales:

