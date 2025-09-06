Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este juego de suerte permite a los apostadores participar con montos que van desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Sinuano Noche hoy, sábado 6 de septiembre

El sorteo del jueves dejó los siguientes números ganadores: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Además, desde el 2025 se incluyó la opción de jugar con una “quinta balota” o “número adicional”, que incrementa las posibilidades de obtener premios más altos si se acierta en combinación con otros números.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados pueden consultarse después de las 10:30 p.m..



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se gana si se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (UVT):

