Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos y tradicionales en la Costa Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su atractivo está en la posibilidad de realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con premios que varían según la combinación y modalidad elegida.

Resultado del Sinuano Noche – vienes, 12 de septiembre

El más reciente sorteo entregó los siguientes resultados oficiales: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o número extra, lo que amplió las probabilidades de ganar al permitir más combinaciones con las cifras principales.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados pueden consultarse en tiempo real a través de los canales oficiales del juego.



Modalidades de juego del Chance

Este juego ofrece varias formas de apostar, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden en el que salgan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: premio por acertar la última cifra.

¿Cómo cobrar un premio del Sinuano Noche?

Los ganadores deben presentar ciertos documentos y, dependiendo del valor del premio, cumplir con requisitos adicionales.



Documentos fundamentales

Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (UVT)