Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno es parte de una tradición que reúne a familias, amigos y vecinos alrededor de la emoción de conocer el número ganador. Más que una apuesta, es un hábito diario cargado de expectativa y esperanza.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 14 de noviembre de 2025

Durante la noche del viernes, 14 de noviembre de 2025, el sorteo del Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado definió la suerte de quienes siguieron la transmisión en vivo, un momento que ya forma parte de la rutina nocturna en miles de hogares del Caribe.



Tradición, accesibilidad y novedades

Uno de los factores que mantienen al Sinuano Noche entre los favoritos es su facilidad de participación. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que jugadores con diferentes presupuestos puedan disfrutar del sorteo sin complicaciones.

En 2025, el juego introdujo una innovación clave: la quinta balota, una modalidad que amplió las oportunidades de ganar y elevó la emoción en cada resultado. Este ajuste fortaleció la conexión con el público habitual, reforzando la mezcla entre tradición e innovación que caracteriza al chance.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. Este horario fijo facilita el seguimiento del sorteo y garantiza transparencia en cada una de sus etapas.

La claridad en la presentación de los números y la rigurosidad del procedimiento han consolidado la credibilidad del Sinuano Noche, convirtiéndolo en una cita nocturna imperdible para sus seguidores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El chance ofrece distintas formas de participación para adaptarse a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: a cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad brinda premios proporcionales al valor y tipo de apuesta, permitiendo estrategias flexibles entre los jugadores.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es sencillo, siempre que se presenten los documentos requeridos según el monto ganado.



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Requisitos según el valor del premio (en UVT)

Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas medidas garantizan transparencia y seguridad para los apostadores, reafirmando al Sinuano Noche como uno de los juegos de azar más confiables y tradicionales del país.