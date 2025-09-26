Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos en la región Caribe de Colombia, donde cada noche miles de jugadores prueban su suerte en busca de atractivos premios.

Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, gracias a la facilidad para participar y la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace accesible para todo tipo de presupuestos. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Noche de este viernes 26 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La incorporación de la quinta balota, implementada en 2025, añade una dosis extra de emoción y aumenta las oportunidades de acierto, manteniendo a los apostadores en suspenso hasta el último instante.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p.m., con resultados transmitidos en tiempo real a través de los canales oficiales. Esta dinámica garantiza transparencia y permite a los participantes verificar de inmediato si han resultado ganadores.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece diversas opciones que se ajustan a diferentes estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan, lo que brinda flexibilidad y emoción en cada jugada.



Cómo reclamar los premios

El proceso de cobro es rápido y seguro, siempre que se presenten los documentos requeridos:



Tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad (original y fotocopia).

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su horario fijo, variedad de apuestas y un proceso de pago confiable, el Sinuano Noche se mantiene como una de las opciones preferidas para quienes buscan tentar a la suerte en la Costa Caribe.