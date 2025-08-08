Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El Chance Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico esperan con entusiasmo los resultados, soñando con llevarse un buen premio.

Horario del Sinuano Noche

Este sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican minutos después de finalizado.



¿Cómo jugar al Sinuano Noche?

El Sinuano Noche es un juego de apuesta fácil y accesible, en el que se puede participar desde $500 pesos. Ofrece distintas modalidades según la cantidad y el orden de las cifras acertadas:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en orden.

Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

Desde 2025, se incorporó una quinta balota que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos.



Costo de participación

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $25.000 pesos

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, el jugador debe presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras). Documento de identidad original. Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT:



Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.

Solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: También se requiere el formato SIPLAFT, disponible en puntos de venta.

También se requiere el formato SIPLAFT, disponible en puntos de venta. Mayor a 182 UVT: Se debe presentar, además, una certificación bancaria (vigencia máxima de 30 días). El pago se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Un juego que no deja de crecer

El Sinuano Noche sigue siendo una opción atractiva para quienes desean tentar la suerte con una inversión baja. Como siempre, se recomienda jugar con responsabilidad y consultar los resultados únicamente por canales oficiales.