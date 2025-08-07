Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy 7 de agosto de 2025

El Chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar favoritos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico esperan con ilusión los resultados, apostando con la esperanza de obtener un buen premio.

Resultado del sorteo – 7 de agosto de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicidades a todos los ganadores! Recuerde verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si ha sido premiado.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

Este sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche es un juego de apuesta fácil y accesible, que permite participar desde $500 pesos. Los jugadores pueden elegir entre varias modalidades de juego, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en orden.

Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

Desde el 2025, se incorporó una quinta balota adicional, lo que incrementa las oportunidades de ganar premios más altos.



¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano Noche?

El juego se adapta a todos los bolsillos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $25.000 pesos

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Si resultó ganador, debe tener en cuenta estos requisitos para hacer efectivo el cobro del premio:



Documentos obligatorios:

Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras)

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio (en UVT):

Menor a 48 UVT: Solo se necesitan los documentos básicos.

Solo se necesitan los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Debe anexar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.

Debe anexar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta. Mayor a 182 UVT: Además de los anteriores requisitos, se exige una certificación bancaria (vigencia no mayor a 30 días). El premio será consignado mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Una opción que no deja de crecer

El Sinuano Noche se mantiene como una alternativa atractiva y entretenida para quienes desean tentar la suerte con una inversión pequeña. Como siempre, se recomienda jugar con responsabilidad y consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales.