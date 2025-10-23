Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Caribe colombiano, uniendo cada noche a miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Más que un simple sorteo, este chance representa una costumbre arraigada que ha pasado de generación en generación, manteniendo viva la emoción y la esperanza de ganar.

Resultado del Sinuano Noche – Jueves, 23 de octubre de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Cada noche, miles de jugadores siguen con atención la transmisión oficial, esperando que su número sea el afortunado ganador.



Un juego tradicional y accesible

El éxito del Sinuano Noche radica en su sencillez y accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que personas de todos los presupuestos participen sin necesidad de grandes inversiones.

En 2025, el sorteo incorporó una gran novedad: la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió más emoción a cada jugada. Esta actualización fue recibida con entusiasmo por los jugadores, reforzando el vínculo entre el público y este clásico del chance caribeño.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita infaltable para los amantes del azar. Su transmisión en vivo por los canales oficiales garantiza total transparencia y confianza, permitiendo conocer los resultados en tiempo real.

Cada emisión se vive con emoción, cerrando la jornada con la ilusión de convertirse en uno de los ganadores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diferentes formas de participar, adaptadas a las estrategias y preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: c oincidencia exacta de las tres últimas cifras.

oincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combina do: tres últimas cifras en cualquier orden.

do: tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades hacen del Sinuano Noche un juego versátil y entretenido, ideal tanto para quienes buscan pequeños premios como para quienes aspiran a grandes ganancias.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Reclamar un premio es un proceso seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a los puntos de pago autorizados con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan distintos requisitos:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con una mezcla de tradición, emoción y oportunidad, el Sinuano Noche sigue siendo uno de los juegos más queridos del Caribe colombiano. Cada noche, miles de personas renuevan su esperanza frente a los números, soñando con ser los próximos ganadores.