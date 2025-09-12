Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy 12 de septiembre de 2025

El Súper Astro Luna es uno de los juegos de suerte más populares en Colombia, pues combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la fuerza de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Nùmero ganador de Super Astro Luna hoy, viernes 12 de septiembre

En el sorteo realizado el viernes, 12 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue: en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

El Súper Astro Luna se juega todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar es sencillo y accesible para todos:



Escoger un número: se selecciona un número de cuatro cifras. Elegir un signo zodiacal: se selecciona uno de los 12 signos. Aumentar las posibilidades: existe la modalidad “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los 12 signos zodiacales. Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por cada tiquete.

Valor de la apuesta

El juego se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

$500 por tiquete. Apuesta máxima: $10.000.

Dónde jugar al Súper Astro

Los jugadores pueden realizar sus apuestas en cualquiera de los puntos de venta autorizados en todo el país.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de reclamación varía según el monto del premio y se mide en UVT. Sin embargo, siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:

