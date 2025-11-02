En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Halloween
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días, incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy domingo 2 de noviembre de 2025.

Super Astro Luna
Super Astro Luna
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares y originales de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con la influencia de los signos del zodiaco. Cada noche, miles de jugadores ponen a prueba su intuición y su conexión con el universo, esperando que los números y los astros se alineen a su favor para cambiar su destino.

Resultado de Super Astro Luna – domingo 2 de noviembre de 2025

  • Número ganador: 1700
  • Dos últimas cifras: 00
  • Tres últimas cifras: 700
  • Signo zodiacal: Sagitario
Astro Luna.

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna mantiene la emoción viva todas las noches, con sorteos que brindan múltiples oportunidades para ganar y disfrutar de una experiencia de azar con un toque celestial.

Horarios del sorteo:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Gracias a esta programación, los jugadores pueden participar cualquier día de la semana, convirtiendo cada noche en una nueva oportunidad para dejar que el universo decida su destino. Los horarios fijos también garantizan organización, puntualidad y transparencia, permitiendo que los resultados se sigan en tiempo real a través de los canales oficiales.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es sencillo, accesible y emocionante. El sistema fue diseñado para adaptarse tanto a quienes apuestan por diversión como a los jugadores más experimentados que buscan una estrategia personalizada.

Pasos para jugar:

  1. Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).
  2. Seleccionar un signo del zodiaco, según afinidad o preferencia personal.
  3. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos, aumentando así las probabilidades de ganar.
  4. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica flexible convierte al Super Astro Luna en un juego donde cada participante puede combinar su número favorito con la energía de su signo zodiacal, creando una experiencia personalizada que mezcla emoción, suerte y astrología.

Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse de forma segura y confiable en los puntos de venta autorizados distribuidos por todo el territorio colombiano. Esta red nacional permite que cualquier persona, sin importar su ubicación, pueda participar y seguir los resultados del chance en tiempo real.

Gracias a su amplia cobertura y a la supervisión de los entes reguladores, el sorteo mantiene una sólida reputación como uno de los juegos más modernos y confiables de Colombia. La facilidad para participar y la transparencia en cada proceso han hecho que el Super Astro Luna se consolide como una opción preferida entre los jugadores del país.

Requisitos para cobrar los premios

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un procedimiento ágil, seguro y transparente, diseñado para proteger los derechos de los ganadores y garantizar el cumplimiento de todas las normas vigentes.

Documentos necesarios para el cobro:

  • Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños visibles.
  • Entregar el documento de identidad original, junto con una fotocopia legible.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Super Astro Luna

Resultados del chance

Chances y Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad