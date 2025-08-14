Publicidad

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy 14 de agosto de 2025.

Redacción BLU Radio
agosto 14, 2025 09:35 p. m.

El Súper Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su atractivo radica en una fórmula que mezcla el azar con la astrología, permitiendo a los jugadores elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y combinarlo con uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

En el sorteo del 14 de agosto, el resultado oficial fue:

  • Número ganador:
  • Últimas 3 cifras:
  • Últimas 2 cifras:
  • Signo ganador: V

Para llevarse el premio mayor, el número y el signo deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial.

Horarios de los sorteos

El Súper Astro Luna se juega todos los días con los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

  1. Elija un número de cuatro cifras.
  2. Seleccione su signo zodiacal entre los doce disponibles.
  3. Si lo desea, opte por la modalidad “Todos los Signos”, para jugar el mismo número con los 12 signos y aumentar sus opciones.
  4. Realice su apuesta, pudiendo incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de la apuesta

  • Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Dónde jugar

Este juego está disponible en puntos de venta autorizados en todo el país. Solo debe elegir su combinación y registrar la apuesta.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el jugador debe presentar:

Documentos básicos:

  • Tiquete original, legible y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor en UVT:

  • Menor a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (se diligencia en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria reciente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
