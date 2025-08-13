Publicidad

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy 13 de agosto de 2025.

Super Astro Luna
Super Astro Luna
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 09:32 p. m.

El Súper Astro Luna sigue destacándose como uno de los juegos de chance más queridos por los colombianos. Su fórmula de éxito combina azar y astrología, invitando a los participantes a probar su suerte con una mecánica única: elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y unirlo con uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Resultado oficial – 13 de agosto

  • Número ganador:
  • Últimas 3 cifras:
  • Últimas 2 cifras:
  • Signo ganador:

En este sorteo, para llevarse el premio mayor, el número y el signo deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial.

Horarios del sorteo Súper Astro Luna

Los sorteos se realizan todos los días:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

  1. Elija un número de cuatro cifras.
  2. Seleccione su signo zodiacal entre los doce disponibles.
  3. Si lo desea, puede elegir la opción “Todos los Signos” para jugar el mismo número con los 12 signos y así aumentar sus posibilidades.
  4. Realice su apuesta, con la opción de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de la apuesta

  • Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Dónde jugar

El Súper Astro Luna está disponible en puntos de venta autorizados en todo el país. Solo necesita acercarse, elegir su combinación y realizar la apuesta.

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar su premio, es necesario presentar:

Documentos básicos:

  • Tiquete original, legible y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor en UVT:

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (se diligencia en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria reciente (máx. 30 días). El pago se hace por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
