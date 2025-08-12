Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su encanto radica en una propuesta única que mezcla azar y astrología: para ganar, el jugador debe acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
Resultado oficial - 12 de agosto
- Número ganador:
- Últimas 3 cifras:
- Últimas 2 cifras:
- Signo zodiacal ganador:
En este sorteo, la emoción se duplica: para obtener el premio mayor, el número y el signo elegidos deben coincidir exactamente con el resultado oficial y en el mismo orden.
Horarios de los sorteos del Súper Astro Luna
Los sorteos se realizan todos los días:
- Lunes a viernes: 10:40 p. m.
- Sábados: 10:42 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Cómo jugar al Súper Astro Luna
Participar es rápido y sencillo:
- Elija un número de cuatro cifras.
- Seleccione su signo zodiacal entre los doce disponibles.
- Si lo prefiere, utilice la opción “Todos los Signos” para jugar el mismo número con los 12 signos y aumentar sus probabilidades.
- Realice su apuesta, pudiendo incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.
Valor de la apuesta
Este juego se ajusta a distintos presupuestos:
- Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
- Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.
Dónde jugar
El Súper Astro Luna está disponible en puntos de venta autorizados en todo el país. Solo es necesario acercarse a uno de ellos para participar.
Requisitos para reclamar un premio
Para cobrar, se deben presentar los documentos según el valor del premio:
Documentos básicos:
- Tiquete original, legible y sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el monto en UVT:
- Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (se diligencia en el punto de venta).
- Mayor a 182 UVT: todos los anteriores + certificación bancaria reciente (máximo 30 días de expedición). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.