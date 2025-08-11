Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Murió Miguel Uribe
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy 11 de agosto de 2025.

Astro Luna.jpg
Astro Luna //
Fotos: Astro Luna y Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:32 p. m.

El Súper Astro Luna sigue posicionándose como uno de los juegos de chance más atractivos de Colombia. Su éxito radica en una fórmula única: acertar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Resultado oficial del lunes 11 de agosto de 2025

  • Número ganador:
  • Últimas 3 cifras:
  • Últimas 2 cifras:
  • Signo zodiacal ganador:

En este sorteo, la suerte y la astrología se encuentran para entregar premios que pueden cambiar el día —o incluso la vida— de los participantes. Para ganar, el número y el signo seleccionados deben coincidir exactamente con el resultado oficial y en el mismo orden.

Horarios de sorteo del Súper Astro Luna

Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar es sencillo:

  1. Escoja su número: elija una combinación de cuatro cifras.
  2. Seleccione su signo zodiacal: cualquiera de los doce disponibles.
  3. Opción “Todos los Signos”: juegue el mismo número con los 12 signos para ampliar sus posibilidades.
  4. Haga su apuesta: puede realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Valor de la apuesta

Este juego se adapta a diferentes presupuestos:

  • Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Dónde jugar

El Súper Astro Luna está disponible en puntos de venta autorizados a nivel nacional. Solo es necesario acercarse a uno de ellos para participar.

Requisitos para reclamar un premio

Los documentos solicitados dependen del valor del premio:

Documentos básicos:

  • Tiquete original, legible y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Adicionales según el monto en UVT:

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: todos los anteriores + certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Super Astro Luna

Resultados del chance