Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna sigue posicionándose como uno de los juegos de chance más atractivos de Colombia. Su éxito radica en una fórmula única: acertar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Resultado oficial del lunes 11 de agosto de 2025

Número ganador:

Últimas 3 cifras:

Últimas 2 cifras:

Signo zodiacal ganador:

En este sorteo, la suerte y la astrología se encuentran para entregar premios que pueden cambiar el día —o incluso la vida— de los participantes. Para ganar, el número y el signo seleccionados deben coincidir exactamente con el resultado oficial y en el mismo orden.



Horarios de sorteo del Súper Astro Luna

Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar es sencillo:



Escoja su número: elija una combinación de cuatro cifras. Seleccione su signo zodiacal: cualquiera de los doce disponibles. Opción “Todos los Signos”: juegue el mismo número con los 12 signos para ampliar sus posibilidades. Haga su apuesta: puede realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Valor de la apuesta

Este juego se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Dónde jugar

El Súper Astro Luna está disponible en puntos de venta autorizados a nivel nacional. Solo es necesario acercarse a uno de ellos para participar.



Requisitos para reclamar un premio

Los documentos solicitados dependen del valor del premio:

Documentos básicos:



Tiquete original, legible y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Adicionales según el monto en UVT:

