Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más llamativos dentro del chance en Colombia. Su propuesta, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, ha logrado cautivar a miles de apostadores que disfrutan unir la intuición con la astrología en cada sorteo.



Resultado del Super Astro Luna – 27 de noviembre de 2025

La noche del jueves, 27 de noviembre de 2025, dejó un nuevo resultado oficial para quienes siguieron el sorteo en vivo. La combinación ganadora anunciada fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Como es habitual, el anuncio mantuvo en expectativa a los jugadores que verificaron sus apuestas durante la transmisión.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna conserva una participación elevada gracias a su programación diaria, que ofrece múltiples oportunidades para jugar:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta agenda estable permite que cada noche se convierta en una nueva ocasión para vivir la emoción del sorteo.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este chance es sencillo y accesible, tanto para quienes juegan por primera vez como para apostadores frecuentes. Para realizar una apuesta, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal que acompañe la jugada. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este formato ofrece variedad y dinamismo, lo que mantiene el atractivo del juego en cada edición.



Dónde apostar

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos autorizados en todo el país, lo que garantiza respaldo y seguridad. Además, los jugadores pueden consultar los resultados a través de las plataformas oficiales, permitiendo una verificación rápida y confiable.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso de cobro está diseñado para ser claro y ágil. Para reclamar un premio, el apostador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Tras la verificación correspondiente, el pago se realiza sin inconvenientes, reforzando la transparencia de uno de los juegos más populares del país.