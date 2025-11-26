Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más destacados dentro del chance en Colombia. Su fórmula, que mezcla un sorteo numérico con la elección de un signo zodiacal, ha logrado cautivar a miles de apostadores que encuentran en esta propuesta una manera diferente de poner a prueba su intuición y su afinidad con la astrología.

Resultado del Super Astro Luna – 26 de noviembre de 2025

La noche del miércoles, 26 de noviembre de 2025 dejó un nuevo ganador en el Super Astro Luna. La transmisión oficial confirmó la siguiente combinación:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este resultado mantuvo en expectativa a los jugadores que siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna conserva una participación alta gracias a su programación diaria, que ofrece a los apostadores múltiples oportunidades para jugar y ganar:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta agenda estable convierte cada noche en una nueva ocasión para vivir la emoción del sorteo.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Jugar al Super Astro Luna es un proceso sencillo, ideal tanto para principiantes como para jugadores frecuentes. Para participar, basta con:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal para acompañar la apuesta. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000, con opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta estructura ofrece una amplia variedad de combinaciones, aumentando la emoción en cada sorteo.



Dónde apostar

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos autorizados en todo el país, garantizando respaldo y seguridad. Además, los jugadores pueden consultar los resultados en tiempo real a través de plataformas oficiales, lo que facilita la verificación inmediata de la apuesta.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso de cobro está diseñado para ser claro y ágil, reforzando la transparencia del sorteo. Para reclamar un premio, el jugador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Tras la verificación de la información, el pago se realiza sin inconvenientes, fortaleciendo la confianza en uno de los sorteos más populares del país.

