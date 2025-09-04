Publicidad

Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy 4 de septiembre de 2025.

Super Astro Luna
Super Astro Luna
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:36 p. m.

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia gracias a su fórmula innovadora. A diferencia de otros chances tradicionales, este sorteo no solo se basa en un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999), sino que también incorpora uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta combinación única lo convierte en una alternativa emocionante y diferente para quienes buscan probar su suerte.

Resultado más reciente del Super Astro Luna

En el sorteo del jueves, 4 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue:

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Horarios oficiales del sorteo

El Super Astro Luna se transmite en vivo todos los días de la semana en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es muy sencillo. El jugador debe:

  1. Seleccionar un número de cuatro cifras.
  2. Elegir un signo zodiacal.
  3. Optar por la modalidad “Todos los Signos”, en la cual el número participa con los 12 signos.
  4. Realizar la apuesta, con hasta 4 jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El juego ofrece flexibilidad en el monto de las jugadas:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar al Super Astro Luna?

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a los jugadores sin importar la región en la que se encuentren.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar:

  • El tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • El documento de identidad original y una fotocopia.

Además, según el valor del premio (medido en UVT), se aplican requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
