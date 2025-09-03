Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia gracias a su propuesta innovadora. A diferencia de otros chances tradicionales, este sorteo combina la elección de un número de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999) con un signo zodiacal de los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fórmula única lo hace emocionante y diferente para quienes disfrutan de probar su suerte.
Resultado más reciente del Super Astro Luna
El último sorteo del miércoles, 3 de septiembre de 2025 dejó como combinación ganadora:
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Horarios oficiales de los sorteos
El Super Astro Luna se transmite en vivo todos los días de la semana:
- Lunes a viernes: 10:40 p. m.
- Sábados: 10:42 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Cómo jugar al Super Astro Luna
Participar es muy sencillo y rápido:
- Seleccionar un número de cuatro cifras.
- Escoger un signo zodiacal.
- Aumentar las opciones con la modalidad “Todos los Signos”, donde el número elegido participa con los 12 signos.
- Realizar la apuesta, con hasta 4 jugadas por tiquete.
Costo de las apuestas
Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las jugadas:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.
¿Dónde jugar al Super Astro Luna?
Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a los jugadores en cualquier región de Colombia.
Requisitos para reclamar premios
Para cobrar un premio es indispensable presentar:
- El tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original y fotocopia.
Dependiendo del monto ganado (medido en UVT), se aplican requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedida). El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.