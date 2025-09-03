Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia gracias a su propuesta innovadora. A diferencia de otros chances tradicionales, este sorteo combina la elección de un número de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999) con un signo zodiacal de los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fórmula única lo hace emocionante y diferente para quienes disfrutan de probar su suerte.

Resultado más reciente del Super Astro Luna

El último sorteo del miércoles, 3 de septiembre de 2025 dejó como combinación ganadora:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna se transmite en vivo todos los días de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es muy sencillo y rápido:



Seleccionar un número de cuatro cifras. Escoger un signo zodiacal. Aumentar las opciones con la modalidad “Todos los Signos”, donde el número elegido participa con los 12 signos. Realizar la apuesta, con hasta 4 jugadas por tiquete.

Costo de las apuestas

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las jugadas:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Dónde jugar al Super Astro Luna?

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a los jugadores en cualquier región de Colombia.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar:



El tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del monto ganado (medido en UVT), se aplican requisitos adicionales:

