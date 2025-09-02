Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los chances más populares en Colombia gracias a su propuesta innovadora. Este juego de azar combina la elección de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fórmula lo convierte en una experiencia diferente y emocionante para quienes disfrutan de los sorteos.
Resultado del sorteo Super Astro Luna
El sorteo más reciente, realizado el martes, 2 de septiembre de 2025, entregó como combinación ganadora:
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Horarios oficiales de los sorteos
El Super Astro Luna realiza transmisiones en vivo todos los días, en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 10:40 p. m.
- Sábados: 10:42 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Cómo jugar al Super Astro Luna
Participar en este chance es muy sencillo:
- Seleccionar un número de cuatro cifras.
- Escoger un signo zodiacal.
- Aumentar las probabilidades con la modalidad “Todos los Signos”, donde el número se acompaña de los 12 signos del zodiaco.
- Realizar la apuesta, con hasta 4 jugadas por tiquete.
Costo de las apuestas
El juego ofrece flexibilidad en el valor de las jugadas:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.
¿Dónde se puede jugar?
El Super Astro Luna está disponible en los puntos de venta autorizados a nivel nacional, lo que garantiza fácil acceso para los jugadores en todo el país.
Requisitos para reclamar un premio
Para cobrar un premio, es obligatorio presentar:
- El tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original y fotocopia.
Además, según el monto ganado (medido en UVT), se exigen requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.