Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los chances más populares en Colombia gracias a su propuesta innovadora. Este juego de azar combina la elección de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fórmula lo convierte en una experiencia diferente y emocionante para quienes disfrutan de los sorteos.

Resultado del sorteo Super Astro Luna

El sorteo más reciente, realizado el martes, 2 de septiembre de 2025, entregó como combinación ganadora:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna realiza transmisiones en vivo todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este chance es muy sencillo:



Seleccionar un número de cuatro cifras. Escoger un signo zodiacal. Aumentar las probabilidades con la modalidad “Todos los Signos”, donde el número se acompaña de los 12 signos del zodiaco. Realizar la apuesta, con hasta 4 jugadas por tiquete.

Costo de las apuestas

El juego ofrece flexibilidad en el valor de las jugadas:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar?

El Super Astro Luna está disponible en los puntos de venta autorizados a nivel nacional, lo que garantiza fácil acceso para los jugadores en todo el país.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio, es obligatorio presentar:



El tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia.

Además, según el monto ganado (medido en UVT), se exigen requisitos adicionales:

