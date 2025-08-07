Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su fórmula distintiva, que combina números y signos zodiacales, ha logrado captar la atención tanto de los aficionados a los juegos de suerte como de quienes creen en la astrología. Cada noche, miles de colombianos esperan con ilusión el resultado oficial, soñando con ser los próximos ganadores.

Resultado oficial – Jueves 7 de agosto de 2025

Número ganador:

Últimas 3 cifras:

Últimas 2 cifras:

Signo zodiacal ganador:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recuerda a los jugadores que deben validar su tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar su premio.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es sencillo y entretenido. El juego consiste en:



Elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Seleccionar un signo zodiacal de los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Aumentar tus opciones (opcional): Puedes apostar por los 12 signos a la vez si así lo deseas. Realizar la apuesta: Es posible incluir hasta cuatro combinaciones diferentes en un solo tiquete.

Costos del juego

Valor mínimo por tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

Este rango permite que cualquier persona pueda participar, sin importar su presupuesto, con la posibilidad de ganar atractivos premios.



¿Dónde se puede apostar?

Las apuestas del Super Astro Luna se pueden realizar en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza un fácil acceso a este popular juego de azar.



Horarios del sorteo

Los sorteos del Super Astro Luna se llevan a cabo todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resultas ganador, estos son los pasos y requisitos para hacer efectivo tu premio:



Documentos obligatorios (para cualquier monto):

Tiquete original en buen estado

Cédula de ciudadanía original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos adicionales según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: Solo los documentos básicos

Solo los documentos básicos Premios entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta)

Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta) Premios mayores a 182 UVT: Documentos anteriores + certificación bancaria a nombre del ganador. El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Super Astro Luna no solo ofrece emoción y esperanza cada noche, sino que también brinda una experiencia única al combinar azar con astrología. ¿Ya tienes tu número y tu signo listos? Tal vez esta vez, la suerte esté de tu lado… bajo la luz de la luna.