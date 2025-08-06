Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de agosto de 2025

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar favoritos en Colombia, gracias a su innovadora combinación de números y signos zodiacales. Esta fórmula única atrae tanto a quienes disfrutan del azar como a los aficionados de la astrología. Cada noche, miles de personas se ilusionan con ver reflejada su suerte en el resultado oficial.

Resultado oficial del Super Astro Luna – 6 de agosto de 2025

En el sorteo correspondiente al miércoles, 6 de agosto de 2025, los resultados fueron los siguientes:



Número ganador:

Últimas 3 cifras:

Últimas 2 cifras:

Signo zodiacal ganador:

¡Felicidades a todos los afortunados! Como siempre, se recomienda validar el tiquete con un punto de venta autorizado para confirmar el premio.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Participar en este popular chance es muy fácil y entretenido. El proceso consta de unos simples pasos:



Seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Elegir un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Aumentar tus oportunidades (opcional): Puedes apostar por los 12 signos a la vez, solicitando esta opción al asesor del punto de venta. Realizar la apuesta: Es posible incluir hasta cuatro combinaciones en un mismo tiquete.

Costos de participación

Valor mínimo por tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

Este amplio rango permite que el juego sea accesible para todos los bolsillos, con la posibilidad de obtener excelentes premios.



¿Dónde se puede jugar?

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos de venta autorizados a lo largo y ancho del país. Gracias a esta amplia red nacional, cada vez más personas tienen la oportunidad de participar fácilmente.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resultas ganador, estos son los requisitos para hacer efectivo tu premio:



Documentos básicos (para cualquier monto):

Tiquete original en buen estado

Cédula de ciudadanía original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio:

Menor a 48 UVT: Solo necesitas los documentos básicos

Solo necesitas los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: Se requiere además el Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta)

Se requiere además el Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta) Mayor a 182 UVT: También deberás presentar una certificación bancaria reciente a nombre del ganador. El pago se efectúa vía transferencia bancaria, en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Super Astro Luna sigue cautivando a miles de colombianos con su atractiva propuesta de juego. ¿Y tú? ¿Ya elegiste tu número y tu signo? Tal vez seas el próximo afortunado en cambiar tu suerte bajo la luna.