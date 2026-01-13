Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 13 de enero de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a una propuesta diferenciadora que combina la elección de números con los signos del zodiaco. Esta fusión entre azar y astrología ha captado la atención de miles de personas que cada noche consultan los resultados del chance, con la expectativa de que la suerte y los astros se alineen a su favor.

La transmisión del sorteo en vivo refuerza la transparencia del proceso y permite a los jugadores seguir el desarrollo en tiempo real, un aspecto clave para quienes revisan de forma constante los resultados oficiales del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy martes 13 de enero de 2026

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al martes 13 de enero de 2026, dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que facilita una participación continua a lo largo de la semana. Los horarios oficiales establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación permite que los participantes organicen sus apuestas y consulten los resultados de acuerdo con su rutina diaria, convirtiendo al Super Astro Luna en una referencia habitual dentro del calendario del chance en Colombia.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es simple y flexible, lo que lo hace atractivo para distintos perfiles de jugadores. Para participar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal.

Activar de forma opcional la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica permite participar de manera recreativa o seguir una estrategia específica, según las preferencias de cada jugador que consulta los resultados del chance nocturno.



¿Dónde apostar al Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país. Esta medida garantiza un proceso seguro, confiable y transparente, tanto para la compra de las apuestas como para la validación de posibles premios.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para cobrar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar:

