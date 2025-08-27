Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, pues combina la elección de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos, y para ganar es necesario que el número elegido coincida en el orden exacto con el resultado del sorteo.

Resultado del sorteo – Miércoles, 27 de agosto de 2025

Este fue el resultado de Astro Luna este miércoles, 27 de agosto de 2025:

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días: de lunes a viernes a las 10:40 p. m., los sábados a las 10:42 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Además, los jugadores pueden seguirlo en vivo.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar es muy sencillo y solo requiere seguir estos pasos:



Escoger un número: seleccionar una combinación de cuatro cifras. Elegir un signo zodiacal: entre los doce disponibles. Aumentar las probabilidades: existe la opción de jugar en la modalidad “Todos los Signos”. Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

Valor de las apuestas

El juego ofrece flexibilidad en los montos:



Mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Dónde jugar el Súper Astro Luna

Los apostadores pueden participar en cualquiera de los puntos de venta físicos disponibles a nivel nacional.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Súper Astro Luna es indispensable presentar ciertos documentos, que varían según el monto obtenido.



Documentos básicos (para todos los premios):

Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Documentos adicionales según el premio (UVT):