Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país gracias a su propuesta innovadora que une el azar con los signos zodiacales. Esta fusión entre números y astrología ha logrado cautivar a miles de colombianos que, cada noche, esperan con emoción el resultado que podría convertirlos en ganadores.

A diferencia de otros sorteos, este juego permite a los participantes elegir no solo un número, sino también un signo del zodiaco, lo que amplía las posibilidades de combinación y mantiene la emoción constante en cada jugada.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Luna de este miércoles, 8 e octubre es el . ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece oportunidades de ganar todos los días de la semana con los siguientes horarios establecidos:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Estos horarios permiten a los jugadores seguir la emoción del sorteo sin importar el día, convirtiéndose en un plan habitual para quienes disfrutan de apostar a la suerte y al destino.



Cómo jugar

Participar en el Super Astro Luna es un proceso fácil, accesible y lleno de diversión. Los pasos son los siguientes:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar el signo zodiacal de preferencia. Activar, si se desea, la opción “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco, aumentando las posibilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta modalidad hace que el juego sea flexible y atractivo, ya que se adapta a distintos presupuestos y estrategias de los apostadores

Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden hacerse en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. Esta red amplia garantiza que cualquier persona, sin importar su ubicación, pueda participar fácilmente y disfrutar de la emoción del juego.

Además, la accesibilidad y sencillez del proceso lo convierten en una opción ideal para quienes buscan una experiencia de azar cercana y confiable.

Requisitos para cobrar premios

El proceso para reclamar los premios del Super Astro Luna es ágil y transparente. Los ganadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original junto con una fotocopia legible.

Cumpliendo con estos sencillos pasos, los jugadores pueden disfrutar de sus ganancias sin contratiempos, reforzando la confianza en uno de los juegos más queridos por los colombianos.