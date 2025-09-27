Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su propuesta innovadora que combina números y astrología. Esta mezcla de suerte y misterio ha conquistado a miles de jugadores que, noche tras noche, buscan vivir la emoción de ganar.

Número ganador Super Astro Luna hoy, sábado 27 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 27 de septiembre es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

En cada jugada, el participante debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y uno de los doce signos del zodiaco, creando combinaciones que aumentan la expectativa y mantienen vivo el interés de los apostadores en todo el país.



Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece varias oportunidades de ganar durante la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo jugar

Participar en este sorteo es sencillo y accesible:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar el signo zodiacal de preferencia. Activar, si se desea, la opción “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos, ampliando las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Dónde realizar las apuestas

Las jugadas del Super Astro Luna pueden realizarse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que lo convierte en una opción cercana y práctica para quienes quieren probar su suerte sin complicaciones.



Requisitos para cobrar premios

Reclamar un premio es un trámite fácil, siempre que se presenten los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se pueden requerir pasos adicionales:

