Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna continúa destacándose como uno de los juegos de azar más llamativos dentro del chance en Colombia. Su propuesta, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, ha logrado cautivar a miles de apostadores que disfrutan mezclar intuición, suerte y astrología en cada sorteo.

Resultado del Super Astro Luna – 29 de noviembre de 2025

La noche del sábado, 29 de noviembre de 2025, dejó un nuevo resultado oficial para quienes siguieron el sorteo en vivo. La combinación ganadora anunciada fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene una participación elevada gracias a su programación diaria, que ofrece varias oportunidades para jugar:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta agenda constante convierte cada noche en una nueva ocasión para disfrutar la emoción del sorteo y seguir de cerca los resultados.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es sencillo y accesible para todo tipo de apostadores, desde quienes realizan su primera apuesta hasta quienes lo siguen a diario. Para jugar, el participante debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal para acompañar la apuesta. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este formato ofrece variedad y dinamismo, lo que mantiene el atractivo del sorteo en cada edición.



Dónde apostar

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos autorizados en todo el territorio nacional, garantizando respaldo y seguridad. Además, los jugadores pueden consultar los resultados a través de las plataformas oficiales del operador, lo que permite verificar la información de manera rápida y confiable.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para reclamar un premio es claro y ágil, pensado para brindar seguridad al apostador. Para hacer efectivo el cobro, es necesario presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Una vez se realiza la verificación correspondiente, el pago se efectúa sin contratiempos, reforzando la transparencia y confiabilidad de uno de los juegos más populares del país.