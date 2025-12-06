Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más destacados dentro del chance colombiano. Su formato, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, sigue cautivando a miles de apostadores que encuentran en esta propuesta una mezcla singular entre intuición, astrología y suerte. Esta modalidad diferenciada ha logrado posicionarlo como uno de los sorteos más seguidos del país.

Resultado oficial del Super Astro Luna – 6 de diciembre de 2025

Durante la noche del sábado, 6 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó una nueva combinación ganadora: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

Parte del atractivo del Super Astro Luna radica en sus horarios fijos, que permiten participar cualquier día de la semana. Las horas oficiales del sorteo son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Gracias a esta programación estable, cada noche se convierte en una nueva oportunidad para apostar y consultar los resultados oficiales.



Cómo participar en el Super Astro Luna

Unirse al sorteo es un proceso sencillo, pensado tanto para jugadores habituales como para quienes se acercan por primera vez. Para participar, el apostador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este sistema flexible facilita que cada jugador adapte su apuesta según sus preferencias y estrategias personales.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas pueden realizarse en cualquiera de los puntos autorizados ubicados en todo el país, lo que garantiza respaldo y seguridad para los usuarios. Además, los resultados oficiales están disponibles en las plataformas del operador, donde los jugadores pueden consultar información actualizada y verificada.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso de cobro es directo y transparente. Para reclamar un premio, el apostador debe presentar:

Documentos obligatorios

El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Tras la verificación correspondiente, el pago se realiza sin complicaciones, reforzando la confianza en uno de los sorteos más populares del chance en Colombia.

