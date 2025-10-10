Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 10 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia gracias a su propuesta única: combinar números con signos zodiacales. Esta mezcla entre azar y astrología ha conquistado a miles de jugadores que, noche tras noche, esperan con emoción los resultados que podrían transformar su suerte.

Número ganador de Super Astro Luna hoy

El resultado del sorteo de Super Astro Luna correspondiente al viernes, 10 de octubre de 2025 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si la apuesta resultó premiada.



Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para ganar. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Estos horarios permiten que los jugadores sigan la emoción del juego sin importar el día de la semana, convirtiéndolo en parte de la rutina de muchos apostadores.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es sencillo y accesible. Solo se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal de preferencia. Opcionalmente, activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos, ampliando las posibilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que va desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada. Se pueden realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta mecánica flexible se adapta a diferentes presupuestos y estrategias, lo que hace que el juego sea atractivo para una amplia variedad de participantes.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas para el Super Astro Luna pueden realizarse en puntos de venta autorizados ubicados en todo el territorio nacional. Esta extensa red garantiza que cualquier persona, sin importar su ubicación, pueda participar de manera fácil y segura.



Requisitos para cobrar premios

El proceso para reclamar premios es claro y rápido. Los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumpliendo con estos requisitos, los jugadores pueden disfrutar de sus ganancias sin complicaciones, reafirmando la confianza en uno de los sorteos más queridos del país.

