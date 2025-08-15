Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna sigue brillando como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, combinando la emoción del azar con el misterio de la astrología. En cada sorteo, los participantes eligen un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y lo asocian a uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

En el sorteo del 15 de agosto, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Últimas 3 cifras:

Últimas 2 cifras:

Para obtener el premio mayor, la combinación de número y signo debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial.



Horarios de los sorteos

El Súper Astro Luna se realiza todos los días:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo participar

Elija un número de cuatro cifras. Seleccione uno de los 12 signos zodiacales. Si lo prefiere, opte por la modalidad “Todos los Signos” para apostar el mismo número con las 12 opciones y ampliar sus posibilidades. Realice su apuesta, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Valor de la apuesta

Mínimo por tiquete: $500 pesos.

Máximo por jugada: $10.000 pesos.

Dónde jugar

Disponible en puntos de venta autorizados en todo el país, donde el jugador solo debe registrar su combinación elegida.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar, es indispensable presentar:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT:



Menor a 48 UVT: Documentos básicos.

Documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT.

Documentos básicos + Formato SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria reciente (máx. 30 días). El pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Este sistema sencillo y emocionante hace que el Súper Astro Luna siga sumando adeptos, ofreciendo la posibilidad de convertir una apuesta en un gran premio con solo acertar la combinación perfecta.