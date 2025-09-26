Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna continúa siendo uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a su propuesta única que combina números y astrología.

En cada jugada, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco, creando una mezcla de suerte y misterio que ha cautivado a miles de jugadores en todo el país. Vea el sorteo en vivo aquí:

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece múltiples oportunidades de ganar a lo largo de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo jugar

Participar es muy sencillo. El apostador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar su signo zodiacal favorito. Activar, si lo desea, la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos para aumentar las probabilidades de ganar. Definir el monto de la apuesta, que puede ser desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Dónde realizar las apuestas

Las jugadas pueden hacerse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que convierte a Super Astro Luna en una opción accesible y cercana para quienes buscan probar su suerte sin complicaciones.



Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio es indispensable presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el Formato SIPLAFT.

documentos básicos más el Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su mezcla de astrología, premios atractivos y la posibilidad de participar desde cualquier rincón del país, el Super Astro Luna sigue conquistando a los colombianos que buscan una experiencia de juego diferente.