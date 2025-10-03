Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su innovadora propuesta que mezcla números con astrología. Esta combinación de suerte y misterio ha cautivado a miles de jugadores que, noche tras noche, esperan vivir la emoción de ganar con sus apuestas.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, viernes 3 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Luna de este viernes, 3 de octubre es el XXXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

En cada jugada, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y uno de los doce signos zodiacales. Esta dinámica genera múltiples combinaciones y mantiene el interés de los apostadores en todo el país.

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece varias oportunidades durante la semana para intentar la suerte:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo jugar

La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y accesible para todos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal de preferencia. Activar, si se desea, la opción “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos y así aumentar las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Dónde realizar las apuestas

Las jugadas pueden efectuarse en los puntos de venta autorizados en todo el país, lo que convierte a Super Astro Luna en una alternativa cercana y práctica para quienes buscan probar su suerte sin mayores complicaciones



Requisitos para cobrar premios

Cobrar un premio es un proceso sencillo, siempre que el jugador presente los documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT – Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

