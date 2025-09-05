Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a su propuesta innovadora. A diferencia de los chances tradicionales, este sorteo no solo se basa en un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999), sino que también incorpora un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fórmula lo convierte en una experiencia distinta y emocionante para quienes disfrutan poner a prueba su suerte.

Resultado más reciente del Super Astro Luna

En el sorteo del viernes, 5 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del sorteo

El Super Astro Luna se transmite en vivo todos los días de la semana en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es sencillo y está al alcance de todos:



Elegir un número de cuatro cifras. Seleccionar un signo zodiacal. Optar por la modalidad “Todos los Signos”, donde el número compite con los 12 signos. Realizar la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta 4 jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El juego se adapta a distintos presupuestos con estos rangos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Dónde jugar al Super Astro Luna?

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que permite a los jugadores participar sin importar la región donde se encuentren.



Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio, se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), se aplican condiciones adicionales:

