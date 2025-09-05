Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy 5 de septiembre de 2025.

Super Astro Luna
Super Astro Luna
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:32 p. m.

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a su propuesta innovadora. A diferencia de los chances tradicionales, este sorteo no solo se basa en un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999), sino que también incorpora un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fórmula lo convierte en una experiencia distinta y emocionante para quienes disfrutan poner a prueba su suerte.

Resultado más reciente del Super Astro Luna

En el sorteo del viernes, 5 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue:

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Horarios oficiales del sorteo

El Super Astro Luna se transmite en vivo todos los días de la semana en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es sencillo y está al alcance de todos:

  1. Elegir un número de cuatro cifras.
  2. Seleccionar un signo zodiacal.
  3. Optar por la modalidad “Todos los Signos”, donde el número compite con los 12 signos.
  4. Realizar la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta 4 jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El juego se adapta a distintos presupuestos con estos rangos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Dónde jugar al Super Astro Luna?

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que permite a los jugadores participar sin importar la región donde se encuentren.

Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio, se deben presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original y una fotocopia.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), se aplican condiciones adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Super Astro Luna

Resultados del chance