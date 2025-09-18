Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol sigue conquistando a los apostadores en Colombia gracias a su propuesta única: combinar un número de cuatro cifras con el poder de los signos zodiacales.

En este juego, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis pueden convertirse en el complemento perfecto para atraer la suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 18 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar es sencillo y emocionante. Cada jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles. Aumentar las oportunidades, si lo desea, apostando el mismo número con los 12 signos en la modalidad “Todos los Signos”. Realizar la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar a la suerte cada semana.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es flexible y accesible para todo tipo de apostadores:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Dónde jugar

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que facilita la participación en cualquier región.



Cómo reclamar un premio

El proceso para recibir las ganancias depende del valor del premio, pero siempre es necesario presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el monto ganado (medido en UVT), se pueden requerir documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: es necesaria una certificación bancaria vigente (máximo 30 días) a nombre del ganador. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su mezcla de astrología, números y atractivas opciones de premio, el Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos de azar más emocionantes y preferidos por los colombianos.