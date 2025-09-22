Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol continúa conquistando a los apostadores en Colombia gracias a su propuesta innovadora: combinar un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esta dinámica no solo multiplica las posibilidades de ganar, sino que también añade el atractivo de la astrología a cada jugada.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, 22 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 22 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La participación es sencilla y pensada para todos los públicos. Cada jugador debe:



Escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la modalidad “Todos los signos” si desea ampliar sus oportunidades, apostando el mismo número con los 12 signos.

Realizar su apuesta, con la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que incrementa las ocasiones para probar la suerte cada semana.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad y flexibilidad:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Los tiquetes pueden adquirirse fácilmente en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando acceso para jugadores de todas las regiones de Colombia.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar las ganancias, los apostadores deben presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se exigen requisitos adicionales:

