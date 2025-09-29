Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las apuestas más queridas por los colombianos. Su atractivo radica en unir la emoción de un número de cuatro cifras con la fuerza de los signos zodiacales, lo que convierte cada sorteo en una experiencia única y llena de expectativa.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 29 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 29 de septiembre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega

La mecánica del Super Astro Sol es práctica y pensada para todos los apostadores, sin importar su experiencia:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.

Definir el monto de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p.m., aumentando las oportunidades para quienes buscan poner a prueba su suerte.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es accesible y flexible en sus montos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que asegura disponibilidad para jugadores en cualquier región de Colombia.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad y una fotocopia legible. Según el valor del premio, se aplican requisitos adicionales:

