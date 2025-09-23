Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 23 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en una de las apuestas más populares en Colombia gracias a su dinámica innovadora: combinar un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Esta propuesta no solo multiplica las probabilidades de ganar, sino que también incorpora el atractivo de la astrología, lo que lo hace aún más emocionante para los jugadores.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 23 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La mecánica del Super Astro Sol está diseñada para ser sencilla y accesible:



Escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.

Realizar la apuesta, con la opción de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades de poner a prueba la suerte cada semana.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol se destaca por ser flexible y estar al alcance de todos:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza el acceso a jugadores de todas las regiones de Colombia.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, acompañado del documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:

