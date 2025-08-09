Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, sábado 9 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, que combina la selección de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para participar, los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $10.000, eligiendo un número y un signo zodiacal. Para ganar, ambos deben coincidir exactamente, en el mismo orden, con el resultado oficial del sorteo. Desde julio de 2025, los sorteos de Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con la opción de ver el sorteo en vivo

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 9 de agosto de 2025 es el (xxxx) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Jugar es muy sencillo y sigue estos pasos:



Elegir un número: Seleccione una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal: Escoga uno de los doce signos del zodiaco disponibles. Modalidad “Todos los Signos”: Para aumentar las probabilidades, es posible apostar el mismo número con los 12 signos zodiacales, pero debe indicarse expresamente en el punto de venta. Realizar la apuesta: Se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

¿Cuánto cuesta apostar?

El juego se adapta a diferentes presupuestos, permitiendo apuestas desde:



Mínimo por tiquete: $500

Máximo por apuesta: $10.000

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

El juego está disponible en múltiples puntos de venta físicos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, facilitando el acceso para quienes deseen participar.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Para reclamar un premio de Super Astro Sol, es necesario presentar:



Tiquete original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible del mismo.

Dependiendo del monto del premio, se pueden solicitar documentos adicionales según los siguientes rangos:

